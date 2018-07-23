При опрокидывании лодки на озере в Карелии утонули два человека

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на на озере Янисъярви в Карелии, сообщает республиканское управление СК РФ.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Трое мужчин и две женщины без спасательных жилетов на моторной лодке вышли в озеро. В момент, когда они находились в водоеме, лодка перевернулась и люди попали в воду.

В результате до берега удалось доплыть только троим пострадавшим. Утонули мужчина и женщина, их поиски продолжаются.

По факту гибели следователи проводят проверку.