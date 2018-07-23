Над резиденцией Трампа военный истребитель перехватил самолет

Американский военный истребитель F-16 был поднят по тревоге для перехвата легкомоторного самолета, который пролетал над над резиденцией президента Дональда Трампа в штате Нью-Джерси.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что инцидент произошел в районе резиденции Бедминстер в субботу, около полудня по местному времени (19:30 мск).

В соответствии с обычный для таких ситуацией практикой, F-16 перехватил самолет и сопроводил его из запретного для полетов воздушного пространства.

Самолет сел в аэропорту Sky Manor в Питтстауне, где пилота допросили правоохранители.