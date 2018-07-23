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 При опрокидывании лодки на озере в Карелии утонули два человека

При опрокидывании лодки на озере в Карелии утонули два человека
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

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0:19   23 Июля 2018
Весь мир

Посол США в РФ отказался покидать свой пост

Посол США в РФ отказался покидать свой пост

Американский посол в России Джон Хантсман в своей статье для газеты The Salt Lake Tribun отверг призывы уйти в отставку после саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

Посол США и бывший губернатор штата Юта сообщил, что сотрудники посольства в Москве сейчас слишком сосредоточены на таких проблемах, как Украина, Сирия и ядерное оружие, чтобы отвлекаться на политические игры.

На обвинения в том, что он якобы работает на податливого Трампа, Хантсмен заявил, что провел опрос среди коллег относительного того, должен ли он покинуть пост. По его словам, их смех был красноречив.

Хантсман также заявил, что работа в Москве слишком важная, чтобы от нее отказываться.

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Автор: Олег Королев
#отставка #трамп #хантсман #посол сша в россии
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