Семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы из-за видео с избиением

Семнадцать сотрудников колонии в Ярославле, которые предположительно участвовали в жестоком избиении осужденного, отстранены от работы.

В воскресенье об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Бабуркина.

Ранее «Новая газета» обнародовала видеозапись, запечатлевшую избиение заключенного. По информации издания инцидент произошел в июне минувшего года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН подтвердила время и место случившегося. УФСИН по Ярославской области и региональная прокуратура уже организовали проверки после сообщений, появившихся в СМИ. Региональное правление Следкома завело уголовное дело из-за превышения должностных полномочий.