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Семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы из-за видео с избиением

Семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы из-за видео с избиением

 Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей

Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

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ВВС Израиля атаковали военный объект в Сирии
22:57   22 Июля 2018
Россия

Семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы из-за видео с избиением

Семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы из-за видео с избиением

Семнадцать сотрудников колонии в Ярославле, которые предположительно участвовали в жестоком избиении осужденного, отстранены от работы.

В воскресенье об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Бабуркина. 

Ранее «Новая газета» обнародовала видеозапись, запечатлевшую избиение заключенного. По информации издания инцидент произошел в июне минувшего года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН подтвердила время и место случившегося. УФСИН по Ярославской области и региональная прокуратура уже организовали проверки после сообщений, появившихся в СМИ. Региональное правление Следкома завело уголовное дело из-за превышения должностных полномочий.

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Автор: Андрей Немов
#ск рф #видео #сми #общество #избиение заключенного
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