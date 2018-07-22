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 Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей

Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

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22:27   22 Июля 2018
Россия

Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей

Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей

Следователи приступили у допросу мужчины, Который управлял опрокинувшейся лодкой с детьми в Астраханской области. В настоящее время решается вопрос о его задержании.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления СК Андрея Хегая. 

Ранее стало известно, что вечером в воскресенье мужчина переправлял на лодке девятерых детей на противоположный берег реки Бузан. Во время переправы лодка опрокинулась и дети упали в воду. Шестерых детей удалось спасти, однако трое утонули. Уже найдено тело девочки 2003 года рождения. Поиски еще двоих детей продолжаются.

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Автор: Алла Ларионова
#дети #происшествия #астраханская область
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