Количество пострадавших при землетрясении в Иране почти достигло 290

Количество людей, получивших ранения во время землетрясения в Иране, почти достигло 290.

Соответствующие данные приводят в воскресенье местные СМИ. Ранее сообщалось о 128 пострадавших. В результате подземных толчков повреждения получили дома местных жителей.

Третье за сутки землетрясение произошло в воскресенье в провинции Керманшах, которая располагается на западе страны. Колебания ощущались на всей ее территории. Помимо этого, два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7 в этот же день случились в провинции Хормозган, которая находится на юге Ирана.