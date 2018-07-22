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Количество пострадавших при землетрясении в Иране почти достигло 290

Количество пострадавших при землетрясении в Иране почти достигло 290

 ВВС Израиля атаковали военный объект в Сирии

ВВС Израиля атаковали военный объект в Сирии
Семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы из-за видео с избиением

Семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы из-за видео с избиением

 Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей

Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко
Количество пострадавших при землетрясении в Иране почти достигло 290

Количество пострадавших при землетрясении в Иране почти достигло 290

 ВВС Израиля атаковали военный объект в Сирии

ВВС Израиля атаковали военный объект в Сирии
21:38   22 Июля 2018
Весь мир

Количество пострадавших при землетрясении в Иране почти достигло 290

Количество пострадавших при землетрясении в Иране почти достигло 290

Количество людей, получивших ранения во время землетрясения в Иране, почти достигло 290.

Соответствующие данные приводят в воскресенье местные СМИ. Ранее сообщалось о 128 пострадавших. В результате подземных толчков повреждения получили дома местных жителей.

Третье за сутки землетрясение произошло в воскресенье в провинции Керманшах, которая располагается на западе страны. Колебания ощущались на всей ее территории. Помимо этого, два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7 в этот же день случились в провинции Хормозган, которая находится на юге Ирана.

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Автор: Алла Ларионова
#иран #происшествия #чп #землетрясение
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