Мы в соц.сетях:
Семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы из-за видео с избиением

Семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы из-за видео с избиением

 Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей

Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко
Количество пострадавших при землетрясении в Иране почти достигло 290

Количество пострадавших при землетрясении в Иране почти достигло 290

 ВВС Израиля атаковали военный объект в Сирии

ВВС Израиля атаковали военный объект в Сирии
Семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы из-за видео с избиением

Семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы из-за видео с избиением

 Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей

Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко
Количество пострадавших при землетрясении в Иране почти достигло 290

Количество пострадавших при землетрясении в Иране почти достигло 290

 ВВС Израиля атаковали военный объект в Сирии

ВВС Израиля атаковали военный объект в Сирии
20:53   22 Июля 2018
Россия

Тело одного из трех утонувших детей обнаружили в Астраханской области

Тело одного из трех утонувших детей обнаружили в Астраханской области

Спасателям удалось найти тело одного из трех детей, которые утонули при опрокидывании на водоеме лодки в Астраханской области.

Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления СК России. Как стало известно ранее, трое детей 2009, 2010 и 2003 годов рождения погибли после опрокидывания лодки на реке Бузан.

Согласно версии следствия, в воскресенье местный житель переправлял на лодке девятерых детей на противоположный берег реки неподалеку от села Калинино. Однако во время переправы судно перевернулось. Шестерых из них удалось извлечь из воды живыми, но трое детей утонули.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #происшествия #общество #астраханская область
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...