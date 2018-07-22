Тело одного из трех утонувших детей обнаружили в Астраханской области

Спасателям удалось найти тело одного из трех детей, которые утонули при опрокидывании на водоеме лодки в Астраханской области.

Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления СК России. Как стало известно ранее, трое детей 2009, 2010 и 2003 годов рождения погибли после опрокидывания лодки на реке Бузан.

Согласно версии следствия, в воскресенье местный житель переправлял на лодке девятерых детей на противоположный берег реки неподалеку от села Калинино. Однако во время переправы судно перевернулось. Шестерых из них удалось извлечь из воды живыми, но трое детей утонули.