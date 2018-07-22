Мы в соц.сетях:
Семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы из-за видео с избиением

Семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы из-за видео с избиением

 Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей

Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко
Количество пострадавших при землетрясении в Иране почти достигло 290

Количество пострадавших при землетрясении в Иране почти достигло 290

 ВВС Израиля атаковали военный объект в Сирии

ВВС Израиля атаковали военный объект в Сирии
Семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы из-за видео с избиением

Семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы из-за видео с избиением

 Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей

Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко
Количество пострадавших при землетрясении в Иране почти достигло 290

Количество пострадавших при землетрясении в Иране почти достигло 290

 ВВС Израиля атаковали военный объект в Сирии

ВВС Израиля атаковали военный объект в Сирии
20:48   22 Июля 2018
Россия

Россия выиграла домашний этап Евролиги по пляжному футболу

Россия выиграла домашний этап Евролиги по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в третьем матче в дополнительное обыграла команду Швейцарии со счётом 3:2. Таким образом россияне выиграли домашний этап Евролиги, проходивший в Москве.

Воскресная игра проходила на стадионе «Янтарь». Голы в составе сборной забили Дмитрий Шишин и Артур Папоротный. Благодаря голу Юрия Крашенинникова россияне одержали победу в дополнительном периоде.

До этого в рамках этапа сборная России обыграла команды Азербайджана (8:3) и Польши (6:3). Швейцарская команда стала второй, сборная Азербайджана заняла третье место, поляки — четвертое. Лучшим игроком московского этапа признали россиянина Дмитрия Шишина, лучшим вратарём — Максима Чужкова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #победа #пляжный футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...