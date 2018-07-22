Россия выиграла домашний этап Евролиги по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в третьем матче в дополнительное обыграла команду Швейцарии со счётом 3:2. Таким образом россияне выиграли домашний этап Евролиги, проходивший в Москве.

Воскресная игра проходила на стадионе «Янтарь». Голы в составе сборной забили Дмитрий Шишин и Артур Папоротный. Благодаря голу Юрия Крашенинникова россияне одержали победу в дополнительном периоде.

До этого в рамках этапа сборная России обыграла команды Азербайджана (8:3) и Польши (6:3). Швейцарская команда стала второй, сборная Азербайджана заняла третье место, поляки — четвертое. Лучшим игроком московского этапа признали россиянина Дмитрия Шишина, лучшим вратарём — Максима Чужкова.