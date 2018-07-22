ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв террориста-смертника около аэропорта Кабула в Афганистане, в результате которого погибли 16 человек. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Представитель полиции Хасматулла Станикзаи ранее заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. У него не получилось добраться до Дустума, и он взорвал устройство, когда афганские спецслужбы заметили его и остановили. Взрыв прогремел около аэропорта имени Хамида Карзая около 17.00 по местному времени (15.00 мск) после прибытия вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, бывшего год в изгнании.

В 2017 году Дустум уехал в Турцию из-за подозрений в похищении и пытках своего политического оппонента. Сегодня он возвратился в Афганистан где его встретили сторонники. Дустума подозревали в похищении на пять дней, сексуальных надругательствах и пытках над своим противником Ахмадом Ишчив 2016 году в провинции Джаузджан в Афганистане. Ему не предъявили официальных обвинений, однако после начавшегося расследования в мае 2017 года Дустум временно покинул страну, планируя избежать судебного преследования. Тогда представитель Дустума Башир Ахмаж Тахьяндж заявлял, что вице-президент отправился в Турцию для «прохождения медицинского обследования и встречи с семьей», после которого он должен вернуться в Афганистан.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.