В Сирию из Ливана вернулись 300 беженцев

В свои дома из лагерей для беженцев в Ливане вернулись более 300 сирийцев. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Руководитель Центра рассказал, что на большей части САР созданы условия, благоприятствующие возвращению вынужденных переселенцев. Он рассказал, что благодаря совместным действиям Сирии и России, удалось возвратить беженцев из Ливана в города Флита, Джебба, Муаддамия-Аш-Шам, Ассаль-Эль-Вард и Ябруд. В эти населенные пункты уже вернулись 315 сирийцев.

Также Цыганков добавил, что в Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 73 053 жителя, а за минувсшие сутки в свои дома возвратились 118 человек. Он подчеркнул, что мирные жители через предоставленные коридоры покидают территории, контролируемые боевиками. На пунктах пропуска сирийцам предоставляют горячую пищу, предметы первой необходимости, а также оказывается первая медицинская помощь. Руководитель Центра добавил, что российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь восьми сирийцам, включая четырех детей.