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Семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы из-за видео с избиением

 Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей

Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

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ВВС Израиля атаковали военный объект в Сирии
20:02   22 Июля 2018
Россия

После ДТП с тремя жертвами в Ленобласти завели уголовное дело

После ДТП с тремя жертвами в Ленобласти завели уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика, столкнувшегося накануне во Всеволожском районе Ленинградской области с микроавтобусом.

Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В деревне Хапо-Ое произошла авария, в результате которой три человека скончались, еще двое были получили ранения и вскоре были госпитализированы. МВД России в отношении водителя грузового автомобиля Scania завело уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц»), отметили в пресс-службе. Водитель грузовика задержан.

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Автор: Алла Ларионова
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