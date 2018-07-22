После ДТП с тремя жертвами в Ленобласти завели уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика, столкнувшегося накануне во Всеволожском районе Ленинградской области с микроавтобусом.

Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В деревне Хапо-Ое произошла авария, в результате которой три человека скончались, еще двое были получили ранения и вскоре были госпитализированы. МВД России в отношении водителя грузового автомобиля Scania завело уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц»), отметили в пресс-службе. Водитель грузовика задержан.