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 Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей

Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

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ВВС Израиля атаковали военный объект в Сирии
19:41   22 Июля 2018
Россия

Сотрудник Роскосмоса Пайсон стал свидетелем в деле о госизмене

Сотрудник Роскосмоса Пайсон стал свидетелем в деле о госизмене

Сотрудник Роскосмоса Дмитрий Пайсон проходит в деле «ЦНИИМаш» как свидетель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Роскосмоса Владимира Устименко.

В пресс-службе также добавили, что Пайсону не предъявлено никаких обвинений. Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли докладывал, что в ЦНИИмаш проходят обыски в рамках дела о государственной измене. Около 10 работников отрасли проверяются на предмет сотрудничества с западными спецслужбами. Позднее в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин дал поручение оказывать следствию максимальное содействие.

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Автор: Олег Королев
#россия #общество #роскосмос
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