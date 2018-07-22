Сотрудник Роскосмоса Пайсон стал свидетелем в деле о госизмене

Сотрудник Роскосмоса Дмитрий Пайсон проходит в деле «ЦНИИМаш» как свидетель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Роскосмоса Владимира Устименко.

В пресс-службе также добавили, что Пайсону не предъявлено никаких обвинений. Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли докладывал, что в ЦНИИмаш проходят обыски в рамках дела о государственной измене. Около 10 работников отрасли проверяются на предмет сотрудничества с западными спецслужбами. Позднее в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин дал поручение оказывать следствию максимальное содействие.