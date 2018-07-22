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 Следователи допрашивают лодочника из-за утонувших под Астраханью детей

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Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

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 ВВС Израиля атаковали военный объект в Сирии

ВВС Израиля атаковали военный объект в Сирии
19:22   22 Июля 2018
Весь мир

Нетаньяху угрожает в семь раз сильнее атаковать сектор Газа

Нетаньяху угрожает в семь раз сильнее атаковать сектор Газа

Израильские силы готовы при необходимости в семь раз сильнее ударить по правящему на территории сектора Газа движению ХАМАС.

Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Военной силой, экономическими санкциями и угрозой проведения новой масштабной операции в анклаве Израиль пытается остановить обстрелы, пограничные беспорядки и запуски воздушных шаров с горючими веществами для поджога травы на израильской территории.

«Мы нанесли очень мощный удар по ХАМАС. Если понадобится, то мы атакуем с семикратной силой»,  — заявил израильский премьер.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #израиль #нетаньяху #общество #сектор газа
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