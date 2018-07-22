Нетаньяху угрожает в семь раз сильнее атаковать сектор Газа
Израильские силы готовы при необходимости в семь раз сильнее ударить по правящему на территории сектора Газа движению ХАМАС.
Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Военной силой, экономическими санкциями и угрозой проведения новой масштабной операции в анклаве Израиль пытается остановить обстрелы, пограничные беспорядки и запуски воздушных шаров с горючими веществами для поджога травы на израильской территории.
«Мы нанесли очень мощный удар по ХАМАС. Если понадобится, то мы атакуем с семикратной силой», — заявил израильский премьер.