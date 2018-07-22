Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 16

Количество погибших в результате взрыва в аэропорту Кабула в Афганистане, который произошел вскоре после возвращения вице-президента Абдул-Рашида Дустума из изгнания, увеличилось до 16. При этом ранены около 60 человек.

Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство внутренних дел. Взрыв прогремел в аэропорту имени Хамида Карзая около 17.00 по местному времени (15.00 мск). Это произошло сразу после прибытия в Кабул Дустума, бежавшего из страны в результате подозрений в похищении и пытках своего политического соперника. Ранее сообщалось о девяти погибших.

По информации агенства Пажвак, представитель полиции Хасматулла Станикзаи заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. У него не получилось добраться до Дустума, и он взорвал устройство, когда афганские спецслужбы заметили его и остановили. На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

По данным телеканала, вице-президент, прибывший в аэропорт в 16.30 по местному времени (14.30 мск), направился к своему бронированному автомобилю. После того, как он отъехал от здания аэропорта в сопровождении представителей служб безопасности, он услышал взрыв.

В 2017 году Дустум уехал в Турцию из-за подозрений в похищении и пытках своего политического оппонента. Сегодня он возвратился в Афганистан где его встретили сторонники. Дустума подозревали в похищении на пять дней, сексуальных надругательствах и пытках над своим противником Ахмадом Ишчив 2016 году в провинции Джаузджан в Афганистане. Ему не предъявили официальных обвинений, однако после начавшегося расследования в мае 2017 года Дустум временно покинул страну, планируя избежать судебного преследования. Тогда представитель Дустума Башир Ахмаж Тахьяндж заявлял, что вице-президент отправился в Турцию для «прохождения медицинского обследования и встречи с семьей», после которого он должен вернуться в Афганистан.