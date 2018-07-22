Роскосмос подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаш

Сотрудник ЦНИИмаш — головного научного института госкорпорации Виктор Кудрявцев действительно арестован. Информацию подтверждает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Роскосмоса Владимира Устименко.

По словам Устименко, следственные мероприятия ведутся еще с несколькими сотрудниками ЦНИИмаш, но арестован пока только Кудрявцев. Количество сотрудников, с которыми работают следователи, он не озвучил.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» на своем сайте со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева передавала информацию, что в «Лефортово» находится обвиненный в государственной измене 74-летний Виктор Кудрявцев. Он мог оказаться в СИЗО после обысков в ЦНИИМаш. Зампредседателя ОНК Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что человек по имени Виктор Кудрявцев на самом деле сейчас размещен в СИЗО, он задержан по статье о госизмене. Правозащитники намереваются навестить его в ближайшее время.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли докладывал, что в ЦНИИмаш проходят обыски в рамках дела о государственной измене. Около 10 работников отрасли проверяются на предмет сотрудничества с западными спецслужбами. Также обыск начался в кабинете директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона как человека, знакомого с подозреваемыми. Позднее в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин дал поручение оказывать следствию максимальное содействие.