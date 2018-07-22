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18:22   22 Июля 2018
Россия

Тысячи людей выйдут из российских тюрем на свободу

Тысячи людей выйдут из российских тюрем на свободу

Несколько тысяч заключенных в РФ выйдут из тюрем сразу после пересчета сроков содержания под стражей по новому закону.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

Он отметил, что речь идет о каждом пятом из тех, кто сейчас отбывает наказание в колониях. При этом, заметил Максименко, в большинстве случаев не нововведение не означает мгновенного освобождения: осужденным планируют сократить сроки.

Пересчетом займутся суды. Согласно предварительным подсчетам, полному освобождению подлежит около 14 тысяч человек.

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Автор: Алла Ларионова
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