«Роснефть» может открыть сеть автозаправок в Германии

Глава «Роснефти» Игорь Сечин не исключил появления сети АЗС компании в Германии. Он сообщил, что «Роснефть» поставляет продукцию немецким потребителям напрямую через сети АЗС партнеров, с которыми у компании есть отношения — BP, Total.

Однако вполне вполне возможно, что корпорация займется развитием собственной сети. «Роснефть» является третьим по величине игроком на немецком рынке нефтепереработки. Общий объемом мощностей компании составляет 12,5 миллиона тонн в год. Это более чем 12% всех нефтеперерабатывающих мощностей в Германии.