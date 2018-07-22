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18:29   22 Июля 2018
Россия

«Роснефть» может открыть сеть автозаправок в Германии

«Роснефть» может открыть сеть автозаправок в Германии

Глава «Роснефти»  Игорь Сечин не исключил появления сети АЗС компании в Германии. Он сообщил, что «Роснефть» поставляет продукцию немецким потребителям напрямую через сети АЗС партнеров, с которыми у компании есть отношения — BP, Total.

Однако вполне  вполне возможно, что корпорация займется развитием собственной сети. «Роснефть» является третьим по величине игроком на немецком рынке нефтепереработки. Общий объемом мощностей компании составляет 12,5 миллиона тонн в год. Это более чем 12% всех нефтеперерабатывающих мощностей в Германии.

 

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Автор: Олег Королев
#россия #экономика #германия #роснефть
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