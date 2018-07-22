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18:10   22 Июля 2018
Весь мир

Иордания пустила «белых касок» на свою территорию

Иордания пустила «белых касок» на свою территорию

Власти Иордании согласились пропустить на свою территорию 800 сирийских граждан по просьбе ООН. Затем они переместятся в Великобританию, Германию и Канаду.

Об этом сообщает агентство Petra, в это воскресенье, 22 июля со ссылкой на официального представителя МИД королевства Мухаммеда аль-Каеда. Он также добавил, что Иордания пошла на этот шаг исходя «исключительно из гуманитарных соображений». По словам дипломата, группу сирийцев с семьями разместят на территории королевства на три месяца.

Спустя указанный срок, все они покинут страну, «согласно заверениям трех западных государств». Газета Al Hayat поясняет, что речь идет о 800 активистах из НПО «Белые каски». Израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что 800 человек с семьями эвакуировали израильские военнослужащие через территорию Голанских высот в Иорданию.

Активисты «Белых касок» бежали из южных районов Сирии, где правительственные войска завершают операцию против вооруженных группировок. Москва считает деятельность «Белых касок» частью большой информационной кампании по очернению Дамаска. Сирийский лидер Башар Асад заявил, что члены организации являются сторонниками «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в РФ) и действуют в ее интересах.

 

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Автор: Олег Королев
#политика #весь мир #иордания #белые каски
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