Пранкеры узнали, по какой программе Навальный обучался в Йеле

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, также известные как Вован и Лексус, позвонили замдиректора проекта World Fellows Йельского университета США Тимоти Стампу и узнали у него, по какой программе проходил обучение Алексей Навальный.

Пранкеры позвонили сотруднику Йеля от имени главы Минобразования Польши Ярослава Говина. В беседе «министр» отметил , что Навальный стал «революционером» после обучения в Йеле. Стамп согласился с этим утверждением.

«Полагаю, эта заслуга принадлежит и нам. Не думаю, что это оценили в Кремле», — заявил представитель американского университета.

Стамп также рассказал пранкерам и о целях программы Навального. По его словам, речь идет о широком спектре тем от ведения переговоров до дебатов, ораторского искусства и развития лидерских качеств.

По рекомендации Навального, университет готов принять и главу штаба блогера Леонида Волкова в ряды студентов, заверил Стамп. Учеба у Волкова, по данным Вована и Лексуса, начнется в августе. Представитель Йеля подтвердил пранкерам, что помогать в Америке функционеру Навального будет Национальный фонд демократии (NED), американская структура, чья деятельность в России признана нежелательной.

«Да, мне известно, что он (Волков) регулярно поддерживает с ними (NED) связь. У нас тоже есть с ними связи», - сказал Стамп.

Национальный фонд демократии - по документам является некоммерческой, неправительственной организацией, которая финансируется Конгрессом. По факту - это структура GONGO (Government-Organized (или Operated) Non-Governmental Organization - «Государством организованные негосударственные организации»). В свое время выбранную форму фонда президент NED Карл Гершман объяснял тем, что для «демократических кругов по всему миру» нежелательно брать деньги напрямую из ЦРУ.