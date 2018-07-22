В Кабуле погибли девять человек в результате взрыва смертника в аэропорту

Вице-президент Афганистана Абдул-Рашид Дустум сообщил о девятерых погибших в результате взрыва в аэропорту Кабула, который произошел вскоре после его возвращения из изгнания. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Взрыв прогремел в аэропорту имени Хамида Карзая около 17.00 по местному времени (15.00 мск). Это произошло после прибытия Дустума, бежавшего из страны в результате подозрений в похищении и пытках своего политического соперника.

По данным телеканала, вице-президент, прибывший в аэропорт в 16.30 по местному времени (14.30 мск), направился к своему бронированному автомобилю. После того, как он отъехал от здания аэропорта в сопровождении представителей служб безопасности, он услышал взрыв. Источники телеканала сообщают, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Охранники Дустума при взрыве не пострадали.