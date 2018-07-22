В Кабуле у аэропорта прогремел взрыв после приезда вице-президента Афганистана

Взрыв произошел недалеко от аэропорта в столице Афганистана, после прибытия вице-президента Абдул-Рашида Дустума спустя год изгнания. Информацию сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

Полиция доложила, что взрыв произошел недалеко от главного входа в аэропорт. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. Взрыв произошел после того, как вице-президент Дустум покинул аэропорт. Сильный взрыв прогремел в толпе сторонников Дустума, сам политик не пострадал. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

В 2017 году Дустум уехал в Турцию из-за подозрений в похищении и пытках своего политического оппонента. Сегодня он возвратился в Афганистан где его встретили сторонники. Дустума подозревали в похищении на пять дней, сексуальных надругательствах и пытках над своим противником Ахмадом Ишчив 2016 году в провинции Джаузджан в Афганистане. Ему не предъявили официальных обвинений, однако после начавшегося расследования в мае 2017 года Дустум временно покинул страну, планируя избежать судебного преследования. Тогда представитель Дустума Башир Ахмаж Тахьяндж заявлял, что вице-президент отправился в Турцию для «прохождения медицинского обследования и встречи с семьей», после которого он должен вернуться в Афганистан.