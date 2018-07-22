Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Боевые самолеты ВВС Украины испугали жителей города тем, что летали над домами очень низко. Об этом сообщает местный новостной портал 0629.com.ua

Горожане обратили внимание, что два военных штурмовика Су-25 утром пролетели над морем и над самим городом. Позднее к ним присоединился ударный вертолет Ми-24. Полету предшествовали звуки сигнальных ракет.

Украина заявляет, что это — плановые учения полётов над морем украинских военных, о которых не предупредили граждан.