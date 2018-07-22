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15:45   22 Июля 2018
Весь мир

Лесной пожар в Латвии не могут потушить несколько дней

Лесной пожар в Латвии не могут потушить несколько дней

Пожарные до сих пор не могут справиться с крупным пожаром в лесу и на торфянике в Валдгалской волости Латвии, который начался во вторник. Об этом сообщила в воскресенье, представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Палкавниеце рассказала, что причина возгораний — тлеющий торф. Тлеющие места на ветру загораются и горят открытым пламенем. Тушение возгораний длится уже более 110 часов, но справиться с ним пока не удалось. В тушении пожара участвуют добровольцы и вертолеты Национальных вооруженных сил.

В результате пожара эвакуировали поселок Стикли в Вентспилсском крае. Однако в субботу большинство его жителей вернулось домой под специальную расписку, что они самостоятельно несут ответственность за свою безопасность.

17 июля на торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края возник крупный пожар. Охвачены огнем более сотни гектаров леса.  

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Автор: Олег Королев
#пожар #латвия #происшествия
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