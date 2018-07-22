Памятник жертвам терактов Брейвика открыли в Осло

В правительственном квартале Осло на площади Юхана Нюгордсволда открыли памятник жертвам двойного теракта, за которым стоял Андерс Брейвик, пишет издание Aftenposten.

Монумент представляет собой прозрачную стену, на которой написаны имена погибших и их возраст. Поверхность перед ней усыпана битым стеклом, являющимся отсылкой к разрушениям, от которых пострадали соседние с правительственным кварталом улицы после взрыва бомбы.

Her er det nye nasjonale minnesmerket etter 22. juli.https://t.co/w3XQ56ueN6 — Aftenposten (@Aftenposten) July 22, 2018

Премьер Норвегии во время церемонии открытия памятника заявила, что 22 июля навсегда останется траурным днем для страны.

«Это была атака на нашу демократию. Невинные люди были убиты в попытке оказать влияние на открытость, многообразие и доверие, которые характеризуют норвежское общество», — отметила она.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также прибыл в Осло. Он призвал мобилизировать силы общества против ненависти, с которой столкнулись граждане Норвегии семь лет назад. Он подчеркнул, что приехал лично отдать дань уважения жертвам, поскольку 22 июля имеет для него «большое личное значение».

Память жертв терактов почтят и на острове Утейа.

22 июля 2011 года Брейвик привел в действие бомбу, которую заложил у одного из правительственных зданий в Осло. В результате этой атаки погибли восемь человек, сотни получили ранения. После террорист отправился на остров Утейа, где устроил бойню. Он застрелил 69 человек, 66 ранил. В большинстве своем это были подростки, которые приехали на слет молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии. Именно в политике этой партии Брейвик видел причину многих проблем, в частности большого количества мигрантов в Норвегии.

Он сел в тюрьму на 21 год. Правительство имеет право продлевать срок неограниченное количество раз, если заключенный представляет опасность для общества. По всей вероятности, Брейвик останется там до конца своих дней.