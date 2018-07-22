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15:58   22 Июля 2018
Весь мир

Памятник жертвам терактов Брейвика открыли в Осло

Памятник жертвам терактов Брейвика открыли в Осло

В правительственном квартале Осло на площади Юхана Нюгордсволда открыли памятник жертвам двойного теракта, за которым стоял Андерс Брейвик, пишет издание Aftenposten.

Монумент представляет собой прозрачную стену, на которой написаны имена погибших и их возраст. Поверхность перед ней усыпана битым стеклом, являющимся отсылкой к разрушениям, от которых пострадали соседние с правительственным кварталом улицы после взрыва бомбы. 

 

Премьер Норвегии во время церемонии открытия памятника заявила, что 22 июля навсегда останется траурным днем для страны. 

«Это была атака на нашу демократию. Невинные люди были убиты в попытке оказать влияние на открытость, многообразие и доверие, которые характеризуют норвежское общество», — отметила она.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также прибыл в Осло. Он призвал мобилизировать силы общества против ненависти, с которой столкнулись граждане Норвегии семь лет назад. Он подчеркнул, что приехал лично отдать дань уважения жертвам, поскольку 22 июля имеет для него «большое личное значение».

Памятник жертвам терактов Брейвика открыли в Осло

Память жертв терактов почтят и на острове Утейа. 

22 июля 2011 года Брейвик привел в действие бомбу, которую заложил у одного из правительственных зданий в Осло. В результате этой атаки погибли восемь человек, сотни получили ранения. После террорист отправился на остров Утейа, где устроил бойню. Он застрелил 69 человек, 66 ранил. В большинстве своем это были подростки, которые приехали на слет молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии. Именно в политике этой партии Брейвик видел причину многих проблем, в частности большого количества мигрантов в Норвегии. 

Памятник жертвам терактов Брейвика открыли в Осло

Он сел в тюрьму на 21 год. Правительство имеет право продлевать срок неограниченное количество раз, если заключенный представляет опасность для общества. По всей вероятности, Брейвик останется там до конца своих дней.

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #общество #весь мир #норвегия #осло #брейвик
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