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15:43   22 Июля 2018
Россия

Пушков усомнился, что Порошенко поднимет флаг над Донбассом

Пушков усомнился, что Порошенко поднимет флаг над Донбассом

Член Совфеда прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что над Донбассом поднимется украинский флаг.

Ранее Порошенко на своей странице в Facebook написал, что в скором времени все города на востоке страны перейдут под контроль властей Киева и поднимут сине-желтые флаги. В ответ на это российский сенатор в Twitter напомнил, что глава Украины «поднимал» флаг страны ранее и над Крымом и над Севастополем, однако явно погорячился. Он также отметил негативное отношение жителей Донбасса к украинскому флагу.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #донбасс #украина #пушков
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