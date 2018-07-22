Пушков усомнился, что Порошенко поднимет флаг над Донбассом

Член Совфеда прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что над Донбассом поднимется украинский флаг.

Ранее Порошенко на своей странице в Facebook написал, что в скором времени все города на востоке страны перейдут под контроль властей Киева и поднимут сине-желтые флаги. В ответ на это российский сенатор в Twitter напомнил, что глава Украины «поднимал» флаг страны ранее и над Крымом и над Севастополем, однако явно погорячился. Он также отметил негативное отношение жителей Донбасса к украинскому флагу.