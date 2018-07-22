Глава «Роснефти» спрогнозировал цену на нефть до конца года

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что цена на нефть до конца года составит максимум 80 долларов за баррель. При этом в бюджет «Роснефти» заложена цена в 63 доллара за баррель.

Сечин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» заявил, что компания исходит из цены 63 доллара за баррель. Однако сегодня цена составляет порядка 75.