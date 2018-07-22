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15:23   22 Июля 2018
Россия

Глава «Роснефти» спрогнозировал цену на нефть до конца года

Глава «Роснефти» спрогнозировал цену на нефть до конца года

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что цена на нефть до конца года составит максимум 80 долларов за баррель. При этом в бюджет «Роснефти» заложена цена в 63 доллара за баррель.

Сечин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» заявил, что компания исходит из цены 63 доллара за баррель. Однако сегодня цена составляет порядка 75.

«Я думаю, что примерно в этих пределах цена и будет находиться, примерно 75, максимум 80 долларов за баррель», — заявил глава «Роснефти».

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Автор: Олег Королев
#россия #экономика #нефть
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