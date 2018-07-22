Сирия и Южная Осетия установили дипломатические отношения

Главы внешнеполитических ведомств Сирии и Южной Осетии подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.

Министры обсудили сотрудничество двух стран и подписали ряд соглашений, которые будут действовать в интересах правительств.

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев поблагодарил сирийские власти за признание государства. Он заявил, что Цхинвал намерен развивать отношения с Дамаском в сферах экономики, политики и культуры.

О том, что Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии стало известно в конце мая. Цхинвал пообещал рассмотреть возможность открытия своего посольства в Дамаске. Однако Запад не слишком обрадовался этому. США подвергли критике решение сирийских властей, заявив, что Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии.

После всего этого Грузия приняла решение разорвать дипломатические отношения с Сирией.