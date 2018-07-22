Мы в соц.сетях:
Роскосмос подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаш

Роскосмос подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаш

 «Роснефть» может открыть сеть автозаправок в Германии

«Роснефть» может открыть сеть автозаправок в Германии
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко
Нетаньяху угрожает в семь раз сильнее атаковать сектор Газа

Нетаньяху угрожает в семь раз сильнее атаковать сектор Газа

 Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 16

Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 16
Роскосмос подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаш

Роскосмос подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаш

 «Роснефть» может открыть сеть автозаправок в Германии

«Роснефть» может открыть сеть автозаправок в Германии
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко
Нетаньяху угрожает в семь раз сильнее атаковать сектор Газа

Нетаньяху угрожает в семь раз сильнее атаковать сектор Газа

 Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 16

Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 16
15:11   22 Июля 2018
Весь мир

Сирия и Южная Осетия установили дипломатические отношения

Сирия и Южная Осетия установили дипломатические отношения

Главы внешнеполитических ведомств Сирии и Южной Осетии подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.

Министры обсудили сотрудничество двух стран и подписали ряд соглашений, которые будут действовать в интересах правительств.

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев поблагодарил сирийские власти за признание государства. Он заявил, что Цхинвал намерен развивать отношения с Дамаском в сферах экономики, политики и культуры.

О том, что Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии стало известно в конце мая. Цхинвал пообещал рассмотреть возможность открытия своего посольства в Дамаске. Однако Запад не слишком обрадовался этому. США подвергли критике решение сирийских властей, заявив, что Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии.

После всего этого Грузия приняла решение разорвать дипломатические отношения с Сирией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сирия #политика #независимость #весь мир #дипломатия #южная осетия
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...