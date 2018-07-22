Британскими полицейскими составлен фоторобот главной подозреваемой по делу Скрипалей

Британские полицейские, которые расследуют дело об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, смогли составить фоторобот подозреваемой в совершении преступления. Информацию передает Daily Mail.

Издание сообщает, что полицейские применили технологию распознавания лиц на камерах видеонаблюдения. С помощью этого им удалось составить фоторобот, как они полагают, ключевой подозреваемой в деле об отравлении «Новичком» Скрипалей. Некоторые источники сообщают, что главной подозреваемой стала женщина.

На данный момент фото подозреваемой женщины уже показали свидетелям по делу Скрипалей. Полицейские пока не нигде не публиковали снимок подозреваемой. Как утверждается в материале, всего в Солсбери отправили команду из четырех человек, среди которых числилась женщина. Правоохранители считают, что все причастные к отравлению Скрипалей уже покинули страну.