Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.

Президент страны уверен, что украинский сине-желтый флаг будет в итоге поднят во всех городах и деревнях Донетчины и Луганщины. В качестве примера он вспомнил судьбу Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Четыре года назад, в июле 2014, эти населенные пункты на востоке Украины перешли под контроль Киева.

В сентябре 2014 года Северодонецк стал административным центром Луганской области Украины.