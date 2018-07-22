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14:48   22 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook. 

Президент страны уверен, что украинский сине-желтый флаг будет в итоге поднят во всех городах и деревнях Донетчины и Луганщины. В качестве примера он вспомнил судьбу Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Четыре года назад, в июле 2014, эти населенные пункты на востоке Украины перешли под контроль Киева.

В сентябре 2014 года Северодонецк стал административным центром Луганской области Украины.

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Автор: Виктория Разумовская
#порошенко #донбасс #украина #политика
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