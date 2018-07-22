Мы в соц.сетях:
Роскосмос подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаш

Роскосмос подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаш

 «Роснефть» может открыть сеть автозаправок в Германии

«Роснефть» может открыть сеть автозаправок в Германии
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко
Нетаньяху угрожает в семь раз сильнее атаковать сектор Газа

Нетаньяху угрожает в семь раз сильнее атаковать сектор Газа

 Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 16

Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 16
Роскосмос подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаш

Роскосмос подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаш

 «Роснефть» может открыть сеть автозаправок в Германии

«Роснефть» может открыть сеть автозаправок в Германии
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко
Нетаньяху угрожает в семь раз сильнее атаковать сектор Газа

Нетаньяху угрожает в семь раз сильнее атаковать сектор Газа

 Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 16

Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 16
14:28   22 Июля 2018
Россия

Тренировка военно-морского парада прошла на Неве

Тренировка военно-морского парада прошла на Неве

Состоялась первая репетиция главного военно-морского парада на большом Кронштадском рейде и в устье Невы. Помимо кораблей в торжестве примет участие морская авиация ВМФ РФ.

В параде примут участие ракетный крейсер проекта 1164 «Маршал Устинов» и атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А «Орел». В тренировке не участвовал новый фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», поскольку в состав ВМФ его примут лишь 28 июля. 

Тренировка военно-морского парада прошла на Неве

Военно-морской парад пройдет в Петербурге 29 июля. Всего в нем будут задействованы 40 кораблей, 40 судов воздушной авиации. Все они являются представителями Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

Среди новичков петербуржцы смогут увидеть корвет проекта 20380 «Сообразительный», патрульные катера проекта 03160 типа «Грачонок», морской тральщик проекта 12700 «Александр Обухов», большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен», малый ракетный корабль проекта 22800 «Ураган» и многие другие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#петербург #общество #день вмф #кронштадт #военно-морской парад
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...