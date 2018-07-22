Тренировка военно-морского парада прошла на Неве

Состоялась первая репетиция главного военно-морского парада на большом Кронштадском рейде и в устье Невы. Помимо кораблей в торжестве примет участие морская авиация ВМФ РФ.

В параде примут участие ракетный крейсер проекта 1164 «Маршал Устинов» и атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А «Орел». В тренировке не участвовал новый фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», поскольку в состав ВМФ его примут лишь 28 июля.

Военно-морской парад пройдет в Петербурге 29 июля. Всего в нем будут задействованы 40 кораблей, 40 судов воздушной авиации. Все они являются представителями Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

Среди новичков петербуржцы смогут увидеть корвет проекта 20380 «Сообразительный», патрульные катера проекта 03160 типа «Грачонок», морской тральщик проекта 12700 «Александр Обухов», большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен», малый ракетный корабль проекта 22800 «Ураган» и многие другие.