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14:01   22 Июля 2018
Россия

Музей славянской письменности откроется на ВДНХ

Музей славянской письменности откроется на ВДНХ

Реставрационные работы на ВДНХ начались три года назад. В прошлом году специалисты преступили к ремонту 14 фонтанов и 37 исторических павильонов. Одним из самых сложных объектов оказался павильон «Украина» («Земледелие»).

Это здание находилось практически в руинах. Реставраторы трудились два года, прорабатывая все детали и мелочи. В итоге получилось воссоздать очень красивый павильон. После окончания всех работ в нем откроется Музей славянской письменности.

Реставрация павильонов на ВДНХ закончится в 2019 году. На главной аллее уже работают все фонтаны, включая знаменитый фонтан «Золотой колос», который буквально стал визитной карточкой комплекса. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #культура #общество #вднх #реставрация #москвасейчас
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