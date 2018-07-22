Военные Вооружённых сил Украины разместили ракетные комплексы в Донбассе по линии соприкосновения. Информацию передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Якова Осадчего.

Данные разведки сообщают, что на территории автотранспортного предприятия, расположенного в населённом пункте Попасная, размещены танки и зенитные ракетные комплексы. Также Осадчий добавил, что информация о точном количестве боевой техники отсутствует.

Для того, чтобы скрыть вооружение, киевские силовики не допускают на территорию наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, добавили в Народной милиции ЛНР.