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13:57   22 Июля 2018
Весь мир

«Атака на демократию»: Клинтон осталась недовольна встречей Путина и Трампа

«Атака на демократию»: Клинтон осталась недовольна встречей Путина и Трампа

Экс-глава Госдепа США Хиллари Клинтон считает, что саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, прошедший в Хельсинки, являлся «атакой на американскую демократию».

 

Ее слова приводит издание The Guardian. Во время фестиваля OzyFest в Нью-Йорке Клинтон обвинила российскую сторону в «очень широкой и успешной хакерской атаке на избирательную систему» в 2016 году, которая якобы нанесла урон  «сердцу американской демократии». Политик высказала недовольство из-за того, что действующий президент Соединенных Штатов «не выступил в защиту своей страны».

Кроме того, экс-кандидат на пост главы США призвала добиться ясности относительно содержания беседы Трампа и Путина в Финляндии.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #путин #переговоры #трамп #хиллари клинтон
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