«Атака на демократию»: Клинтон осталась недовольна встречей Путина и Трампа

Экс-глава Госдепа США Хиллари Клинтон считает, что саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, прошедший в Хельсинки, являлся «атакой на американскую демократию».

Ее слова приводит издание The Guardian. Во время фестиваля OzyFest в Нью-Йорке Клинтон обвинила российскую сторону в «очень широкой и успешной хакерской атаке на избирательную систему» в 2016 году, которая якобы нанесла урон «сердцу американской демократии». Политик высказала недовольство из-за того, что действующий президент Соединенных Штатов «не выступил в защиту своей страны».

Кроме того, экс-кандидат на пост главы США призвала добиться ясности относительно содержания беседы Трампа и Путина в Финляндии.