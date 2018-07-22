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Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

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 Либерман пообещал восстановить работу грузового КПП со вторника

Либерман пообещал восстановить работу грузового КПП со вторника
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13:36   22 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Либерман пообещал восстановить работу грузового КПП со вторника

Либерман пообещал восстановить работу грузового КПП со вторника

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман обязался со вторника восстановить работу единственного грузового перехода на границе с сектором Газа при условии соблюдения палестинцами договоренностей о перемирии.

Израильтяне в начале месяца объявили о закрытии КПП «Керем-Шалом» для коммерческого экспорта и импорта, тем самым добиваясь прекращения беспорядков на границе и запуска зажигательных воздушных шаров. Позднее они ввели эмбарго на любые поставки топлива.

Министр в Twitter-аккаунте написал, что жители Газы должны понимать, что на их стороне жизнь не вернется в нормальное русло, пока они не перестанут запускать в сторону Израиля горящие шары. 

«Вчера было спокойно, если так продлится до вторника, то «Керем-Шалом» возобновит работу в полном объеме», — добавил он после визита пограничного перехода.

СМИ сообщили о намерении израильтян расширить акваторию Средиземного моря, где палестинцам разрешен лов рыбы, — с нынешних трех миль от побережья. РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Иерусалиме сообщили, что правящее в секторе Газа движение ХАМАС услышало требования Израиля, также согласившись прекратить столкновения демонстрантов с военными в приграничной полосе и запуски шаров с горючей смесью.

Стороны достигли договоренности при посредничестве Египта в пятницу вечером. Им предшествовали несколько часов массированной бомбардировки объектов ХАМАС, а также угрозы провести полномасштабную военную операцию, последовавшие за гибелью израильского солдата на границе.

 

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Автор: Олег Королев
#палестина #израиль #весь мир #газа
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