Либерман пообещал восстановить работу грузового КПП со вторника

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман обязался со вторника восстановить работу единственного грузового перехода на границе с сектором Газа при условии соблюдения палестинцами договоренностей о перемирии.

Израильтяне в начале месяца объявили о закрытии КПП «Керем-Шалом» для коммерческого экспорта и импорта, тем самым добиваясь прекращения беспорядков на границе и запуска зажигательных воздушных шаров. Позднее они ввели эмбарго на любые поставки топлива.

Министр в Twitter-аккаунте написал, что жители Газы должны понимать, что на их стороне жизнь не вернется в нормальное русло, пока они не перестанут запускать в сторону Израиля горящие шары.

«Вчера было спокойно, если так продлится до вторника, то «Керем-Шалом» возобновит работу в полном объеме», — добавил он после визита пограничного перехода.

СМИ сообщили о намерении израильтян расширить акваторию Средиземного моря, где палестинцам разрешен лов рыбы, — с нынешних трех миль от побережья. РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Иерусалиме сообщили, что правящее в секторе Газа движение ХАМАС услышало требования Израиля, также согласившись прекратить столкновения демонстрантов с военными в приграничной полосе и запуски шаров с горючей смесью.

Стороны достигли договоренности при посредничестве Египта в пятницу вечером. Им предшествовали несколько часов массированной бомбардировки объектов ХАМАС, а также угрозы провести полномасштабную военную операцию, последовавшие за гибелью израильского солдата на границе.