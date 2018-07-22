Большинство британцев хотят видеть на посту премьера страны Бориса Джонсона

Большинство жителей Великобритании считают, что экс-глава Министерства иностранных дел страны Борис Джонсон лучше подходит на роль лидера консерваторов, нежели действующая глава правительства Тереза Мэй.

Об этом сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на результаты соответствующего опроса. Кроме того, 38% респондентов из числа жителей Соединенного Королевства готовы поддержать новую партию, если она будет последовательно придерживаться курса на выход страны из состава Евросоюза. Также 24% опрошенных готовы отдать голоса за крайне правые силы в правительстве Британии.