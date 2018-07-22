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Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

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13:38   22 Июля 2018
Новороссия

Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

Украинские силовики организовали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами. Об этом рассказал глава пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ранее в ДНР говорили, что противостояние между ВСУ и нацбатальонами усилилось из-за решения командования вывести последних из Донбасса. Теперь по линии соприкосновения активизируется снайперская борьба, уверен Безсонов.

Разведка ДНР доложила, что в июле силовики сформировали снайперскую группу, которая насчитывает порядка 30 человек. Среди них оказались сотрудники СБУ и полка специального назначения.

Глава пресс-службы отметил, что после того, как силовики закупят необходимое вооружение и подготовятся, они начнут отстреливать неугодных лидеров нацбатальонов. 

Напомним, что с начала июля в Донбассе действует режим прекращения огня в связи с уборкой урожая. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.

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Автор: Виктория Разумовская
#донбасс #украина #всу #днр #снайперы #вооруженный конфликт
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