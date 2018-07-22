Украинские силовики организовали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами. Об этом рассказал глава пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ранее в ДНР говорили, что противостояние между ВСУ и нацбатальонами усилилось из-за решения командования вывести последних из Донбасса. Теперь по линии соприкосновения активизируется снайперская борьба, уверен Безсонов.

Разведка ДНР доложила, что в июле силовики сформировали снайперскую группу, которая насчитывает порядка 30 человек. Среди них оказались сотрудники СБУ и полка специального назначения.

Глава пресс-службы отметил, что после того, как силовики закупят необходимое вооружение и подготовятся, они начнут отстреливать неугодных лидеров нацбатальонов.

Напомним, что с начала июля в Донбассе действует режим прекращения огня в связи с уборкой урожая. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.