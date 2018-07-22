Советник Рейгана: Приглашение Путина — хороший шаг в развитии отношений США и РФ

Советник бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзан Мэсси заявила, что стремление главы США Дональда Трампа пригласить президента РФ Владимира Путина в Вашингтон на следующий этап переговоров — хороший шаг в развитии отношений между двумя странами.

19 июля пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс сообщила, что Трамп попросил советника по нацбезопасности Джона Болтона пригласить Путина в Вашингтон этой осенью. Подготовка к визиту уже ведется. Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что встреча президентов РФ и США в Вашингтоне состоится.

Мэсси консультировала Рейгана во время переговоров с президентом СССР Михаилом Горбачевым. Она заявила, что президент Трамп сделал очень хороший шаг. Она также добавила, что американцам «пришло время увидеть Путина». Советник заявила о встрече Путина и Трампа, что разочарована негативной реакцией на саммит в США. Она подчеркнула, что для России и США необходимо найти способ работать вместе.

Первая полноформатная встреча глав государств РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа произошла 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала беседовали тет-а-тет более двух часов, а после этого часть делегации ответила на вопросы журналистов. Итогом встречи стало заявление лидеров о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.