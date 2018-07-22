Лавров является одним из лучших дипломатов мира, считает глава МИД Греции

Глава внешнеполитического ведомства Греции Никос Котзиас в интервью Афинскому агентству новостей АМНА рассказал, что высоко оценил профессиональные качества главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Кроме того, он добавил, что российский коллега может посетить Афины с визитом в ближайшее время.

Котзиас заявил, что Лавров является одним из лучших дипломатов, которые действуют на международной арене. Кроме того, по словам министра, их связывают дружеские отношения.

Известно, что целью поездки главы МИД РФ станет подготовка визита греческого премьера Алексиса Ципраса в Москву.