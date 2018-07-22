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Ученого из ЦНИИмаш арестовали по делу о госизмене

Ученого из ЦНИИмаш арестовали по делу о госизмене

 В России началось создание ракеты «Союз-5»

В России началось создание ракеты «Союз-5»
Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

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13:10   22 Июля 2018
Россия

Ученого из ЦНИИмаш арестовали по делу о госизмене

Ученого из ЦНИИмаш арестовали по делу о госизмене

Суд в Москве санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш, головного научного института «Роскосмоса» Виктора Кудрявцева.

Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгения Еникеева. Отмечается, что 74-летнего ученого арестовали по делу о госизмене (статья 275 УК РФ). 

Как заявил собеседник агентства, о том, что Кудрявцев имеет отношение к делу о государственной измене, в «Роскосмосе» ему «прямо никто не сказал, дело засекречено». Какой именно суд санкционировал арест, не сообщается.

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Автор: Алла Ларионова
#суд #арест #роскосмос #госизмена
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