Ученого из ЦНИИмаш арестовали по делу о госизмене

Суд в Москве санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш, головного научного института «Роскосмоса» Виктора Кудрявцева.

Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгения Еникеева. Отмечается, что 74-летнего ученого арестовали по делу о госизмене (статья 275 УК РФ).

Как заявил собеседник агентства, о том, что Кудрявцев имеет отношение к делу о государственной измене, в «Роскосмосе» ему «прямо никто не сказал, дело засекречено». Какой именно суд санкционировал арест, не сообщается.