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В России началось создание ракеты «Союз-5»
Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

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12:46   22 Июля 2018
Весь мир

Посол: Москва готова обсудить с Токио безвизовый режим

Посол: Москва готова обсудить с Токио безвизовый режим

Россия готова обсудить с Японией различные варианты безвизового режима.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посла РФ в Японии Михаила Галузина.

Дипломат отметил, что Москва активно поддерживает идею максимально комфортных и благоприятных условия для широкого и беспрепятственного общения между гражданами России и Японии. Польза от этого очевидна для бизнесменов, ученых, студентов, деятелей культуры. Кроме того, по словам Галузина, наша страна готова «идти настолько далеко, насколько готовы идти» японские коллеги.

Посол подчеркнул, что у Москвы по этому вопросу в запасе «целый набор идей» — от краткосрочных безвизовых въездов до безвизового режима для туристов на 30, 60 дней. Все эти моменты стороны собираются проработать.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #япония #туризм #общество #весь мир #безвиз
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