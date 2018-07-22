Посол: Москва готова обсудить с Токио безвизовый режим

Россия готова обсудить с Японией различные варианты безвизового режима.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посла РФ в Японии Михаила Галузина.

Дипломат отметил, что Москва активно поддерживает идею максимально комфортных и благоприятных условия для широкого и беспрепятственного общения между гражданами России и Японии. Польза от этого очевидна для бизнесменов, ученых, студентов, деятелей культуры. Кроме того, по словам Галузина, наша страна готова «идти настолько далеко, насколько готовы идти» японские коллеги.

Посол подчеркнул, что у Москвы по этому вопросу в запасе «целый набор идей» — от краткосрочных безвизовых въездов до безвизового режима для туристов на 30, 60 дней. Все эти моменты стороны собираются проработать.