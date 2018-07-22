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 В России началось создание ракеты «Союз-5»

В России началось создание ракеты «Союз-5»
Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

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12:44   22 Июля 2018
Россия

В России началось создание ракеты «Союз-5»

В России началось создание ракеты «Союз-5»

О создании новой ракеты-носителя сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте.

«РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» приступили к работе над созданием «Союз-5». Затем начинаем работу по сверхтяжу», — пояснил Рогозин.

Также глава корпорации добавил, что новая ракета сможет мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль страны с использованием конструкторского производственного потенциала. «Союз-5» обойдется госкорпорации вдвое дороже, чем изначально закладывалось в федеральной космической программе. Роскосмос выделит 61 миллиард 198 миллионов 300 тысяч рублей. Разработку эскизного проекта представят 30 ноября 2019 года. Первый пуск ракеты запланирован на 30 июня 2022 года.

 

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Автор: Олег Королев
#россия #экономика #ракета #роскосмос
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