В России началось создание ракеты «Союз-5»

О создании новой ракеты-носителя сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте.

«РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» приступили к работе над созданием «Союз-5». Затем начинаем работу по сверхтяжу», — пояснил Рогозин.

Также глава корпорации добавил, что новая ракета сможет мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль страны с использованием конструкторского производственного потенциала. «Союз-5» обойдется госкорпорации вдвое дороже, чем изначально закладывалось в федеральной космической программе. Роскосмос выделит 61 миллиард 198 миллионов 300 тысяч рублей. Разработку эскизного проекта представят 30 ноября 2019 года. Первый пуск ракеты запланирован на 30 июня 2022 года.