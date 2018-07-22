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12:28   22 Июля 2018
Весь мир

Около 30 процентов военнослужащих США злоупотребляют алкоголем — исследование

Около 30 процентов военнослужащих США злоупотребляют алкоголем — исследование

В военном ведомстве США рассказали, в каких подразделениях американских ВС злоупотребляют алкоголем, пишет ТАСС.

Компания Rand Corporation провела исследования. По его итогам выяснилось, что у 30 процентов американских военнослужащих есть пристрастие к алкоголю. Оказалось, что большинство их них служат на море — более 42 процентов морпехов. 

На втором месте оказались ВМС страны — 34,2 процента. На третьем расположились ВС Береговой охраны — 31 процент. Компания провела исследование в 2015 году, однако Пентагон только сейчас обнародовал его результаты.

В отчете говорится, что от алкоголя военнослужащие отказываться не собираются. Такая тенденция вызывает опасения у экспертов.

Кроме того, около 68 процентов военнослужащих уверены, что сама культура военных «поддерживает пьянство».

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #алкоголь #общество #пьянство #вс сша
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