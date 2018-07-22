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12:08   22 Июля 2018
Весь мир

Два украинца проведут 180 лет в греческой колонии за перевозку нелегалов

Два украинца проведут 180 лет в греческой колонии за перевозку нелегалов

Украинцев Сергея Шваюка и Петра Литвинчука осудили в Греции за перевозку нелегальных мигрантов. Каждому из них дали по 180 лет. Такой большой срок обусловлен особенностями греческого законодательства. 

Приговор был вынесен в городе Пирей.

По словам матери Литвинчука, Петр и Сергей поехали в Турцию, куда их позвали на якобы легальную работу. Им предложили быть помощниками капитана на прогулочной яхте. Однако вскоре мужчин заставили перевозить на судне мигрантов. За отказ им угрожали расправой. 

По словам переводчицы Лидии Костов, украинцы, когда их задержали, даже не понимали, в чем их обвиняют. Адвокат мужчин Захарияс Кессес добавил, что приговор удалось смягчить — изначально им грозило 630 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #украина #арест #греция #нелегальные мигранты
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