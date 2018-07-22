Над гольф-клубом Трампа в Нью-Джерси перехватили небольшой самолет

Истребитель ВВС США F16 ночью перехватил небольшой самолет авиации общего сообщения возле частного гольф-клуба президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 22 июля.

В Вооруженных силах Америки заявили, что перехваченный самолет без разрешения вторгся в закрытое воздушное пространство над гольф-клубом в Бендминстере (штат Нью-Джерси), принадлежащему американскому главе.

Ранее стало известно, что президент США прибыл в пятницу в Нью-Джерси, а в воскресенье планирует вернуться в Белый дом. Перехваченный самолет посадили в аэропорту Питтстауна, а его пилота встретили сотрудники местных правоохранительных органов.