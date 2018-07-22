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11:45   22 Июля 2018
Весь мир

Россия за минувшие сутки зафиксировала семь случаев нарушения перемирия

Россия за минувшие сутки зафиксировала семь случаев нарушения перемирия

В рамках работы комиссии по перемирию в Сирии Россией за сутки зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

В документе на сайте Минобороны сообщается, что российской частью представительства российско-турецкой комиссии по вопросам нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: в Латакии – четыре,в  Алеппо – три. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не отмечено.

Также в документе отмечается, что Центром по примирению  в общей сложности проведена 1841 гуманитарная акция. Общий вес доставленного гуманитарного груза составляет 2807,86 тонны. В ведомстве добавили, что за сутки медицинскую помощь получили восемь человек.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки не подписывались соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, осталось прежним — 2518. Вооруженных формирований, заявивших  также осталось 234.

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Автор: Олег Королев
#россия #сирия #алеппо #весь мир
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