Россия за минувшие сутки зафиксировала семь случаев нарушения перемирия

В рамках работы комиссии по перемирию в Сирии Россией за сутки зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

В документе на сайте Минобороны сообщается, что российской частью представительства российско-турецкой комиссии по вопросам нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: в Латакии – четыре,в Алеппо – три. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не отмечено.

Также в документе отмечается, что Центром по примирению в общей сложности проведена 1841 гуманитарная акция. Общий вес доставленного гуманитарного груза составляет 2807,86 тонны. В ведомстве добавили, что за сутки медицинскую помощь получили восемь человек.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки не подписывались соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, осталось прежним — 2518. Вооруженных формирований, заявивших также осталось 234.