Мы в соц.сетях:
Ученого из ЦНИИмаш арестовали по делу о госизмене

Ученого из ЦНИИмаш арестовали по делу о госизмене

 В России началось создание ракеты «Союз-5»

В России началось создание ракеты «Союз-5»
Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

 Либерман пообещал восстановить работу грузового КПП со вторника

Либерман пообещал восстановить работу грузового КПП со вторника
Большинство британцев хотят видеть на посту премьера страны Бориса Джонсона

Большинство британцев хотят видеть на посту премьера страны Бориса Джонсона

 Советник Рейгана: Приглашение Путина — хороший шаг в развитии отношений США и РФ

Советник Рейгана: Приглашение Путина — хороший шаг в развитии отношений США и РФ
Ученого из ЦНИИмаш арестовали по делу о госизмене

Ученого из ЦНИИмаш арестовали по делу о госизмене

 В России началось создание ракеты «Союз-5»

В России началось создание ракеты «Союз-5»
Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

 Либерман пообещал восстановить работу грузового КПП со вторника

Либерман пообещал восстановить работу грузового КПП со вторника
Большинство британцев хотят видеть на посту премьера страны Бориса Джонсона

Большинство британцев хотят видеть на посту премьера страны Бориса Джонсона

 Советник Рейгана: Приглашение Путина — хороший шаг в развитии отношений США и РФ

Советник Рейгана: Приглашение Путина — хороший шаг в развитии отношений США и РФ
11:41   22 Июля 2018
Весь мир

Роухани: Столкновение с Ираном может стать «матерью всех войн»

Роухани: Столкновение с Ираном может стать «матерью всех войн»

Иранский лидер Хасан Роухани назвал «матерью всех войн» возможное военное столкновение со страной, пишет Reuters. Таким образом он предостерег американское правительство.

Кроме того, Роухани предупредил американского президента Дональда Трампа, что ему не стоит «играть с хвостом льва», поскольку подобные действия, по его словам, приводят только «к сожалениям».

Отношения Ирана и США резко ухудшились на фоне решения Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки. После этого правительство Штатов возобновило действие всех санкций против Тегерана, которые после заключения СВПД были заморожены.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #иран #политика #весь мир #роухани
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...