Роухани: Столкновение с Ираном может стать «матерью всех войн»

Иранский лидер Хасан Роухани назвал «матерью всех войн» возможное военное столкновение со страной, пишет Reuters. Таким образом он предостерег американское правительство.

Кроме того, Роухани предупредил американского президента Дональда Трампа, что ему не стоит «играть с хвостом льва», поскольку подобные действия, по его словам, приводят только «к сожалениям».

Отношения Ирана и США резко ухудшились на фоне решения Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки. После этого правительство Штатов возобновило действие всех санкций против Тегерана, которые после заключения СВПД были заморожены.