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11:21   22 Июля 2018
Россия

Видео: Воды Амура снесли четыре пролета моста и строительный кран

Видео: Воды Амура снесли четыре пролета моста и строительный кран

Паводок, опустивший под воду строительную площадку моста Благовещенск - Хэйхэ (КНР) через реку Амур, обрушил ряд пролетов временного рабочего моста. Также речные воды утопили кран.

По информации пресс-службы правительства Амурской области, после подъема уровня воды выше критических отметок, произошло обрушение четырех пролетов временного рабочего моста вместе с находившимся на нем строительным краном.

Также в пресс-службе добавили, что в результате инцидента пострадавшие отсутствуют, поскольку с подтопляемых площадок всех заранее эвакуировали.

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Автор: Олег Королев
#россия #происшествия #чп #амур
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