Видео: Воды Амура снесли четыре пролета моста и строительный кран
Паводок, опустивший под воду строительную площадку моста Благовещенск - Хэйхэ (КНР) через реку Амур, обрушил ряд пролетов временного рабочего моста. Также речные воды утопили кран.
По информации пресс-службы правительства Амурской области, после подъема уровня воды выше критических отметок, произошло обрушение четырех пролетов временного рабочего моста вместе с находившимся на нем строительным краном.
Также в пресс-службе добавили, что в результате инцидента пострадавшие отсутствуют, поскольку с подтопляемых площадок всех заранее эвакуировали.