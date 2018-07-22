Видео: Воды Амура снесли четыре пролета моста и строительный кран

Паводок, опустивший под воду строительную площадку моста Благовещенск - Хэйхэ (КНР) через реку Амур, обрушил ряд пролетов временного рабочего моста. Также речные воды утопили кран.

По информации пресс-службы правительства Амурской области, после подъема уровня воды выше критических отметок, произошло обрушение четырех пролетов временного рабочего моста вместе с находившимся на нем строительным краном.

Также в пресс-службе добавили, что в результате инцидента пострадавшие отсутствуют, поскольку с подтопляемых площадок всех заранее эвакуировали.