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Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

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11:18   22 Июля 2018
Россия

Путин: Спорт в России находится на подъеме

Путин: Спорт в России находится на подъеме

Глава государства Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и любителей дня российского бокса. Во время своего выступления президент отметил, что в России спорт вовсю развивается.

Путин напомнил, что в стране начали проходить самые важные и серьезные мировые первенства. Для это строится качественная и удобная инфраструктура. Кроме того, делается все возможное, чтобы активный и здоровый образ жизни выбирала молодежь.

Президент отметил, что подобные массовые спортивные мероприятия стали уже традицией, которая объединяет россиян. Примером такого события стал день бокса.

Российский лидер выразил надежду, что спортивный праздник пройдет на высоком уровне и привлечет большое количество участников, которые останутся довольными и уедут с незабываемыми впечатлениями.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #спорт #день бокса
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