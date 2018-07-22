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В России началось создание ракеты «Союз-5»
Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

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11:00   22 Июля 2018
Весь мир

Американцев не волнует «вмешательство» России в выборы, сообщает Gallup

Американцев не волнует «вмешательство» России в выборы, сообщает Gallup

Проблемы экономики и эмиграции беспокоят граждан США гораздо больше, чем разговоры о якобы «вмешательстве» России в выборы. Об этом свидетельствуют данные опроса Gallup о самых важных проблемах страны для американцев.

Согласно данным опроса, проведенного в июне, 15% американцев обеспокоены экономической ситуацией в стране. 19% респондентов неудовлетворены действиями властей и плохим руководством государства. 14% граждан волнует иммиграция и нелегальные мигранты, 7% беспокоит расизм.

При этом американцев не волнует якобы российское вмешательство в американские выборы — менее 1% считают это важной проблемой.

Об исследовании Gallup в своём блоге написала Саран Пэйлин, экс-губернатор Аляски, член Республиканской партии.

СМИ раннее передавали, что главные помощники президента США Дональда Трампа убедили его отказаться от своих слов касательно «вмешательства России» в выборы, которые он произнёс на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в столице Финляндии Хельсинки.

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Автор: Олег Королев
#сша #выборы #политика #весь мир
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