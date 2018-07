Проблемы экономики и эмиграции беспокоят граждан США гораздо больше, чем разговоры о якобы «вмешательстве» России в выборы. Об этом свидетельствуют данные опроса Gallup о самых важных проблемах страны для американцев.

Согласно данным опроса, проведенного в июне, 15% американцев обеспокоены экономической ситуацией в стране. 19% респондентов неудовлетворены действиями властей и плохим руководством государства. 14% граждан волнует иммиграция и нелегальные мигранты, 7% беспокоит расизм.

