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Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

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10:57   22 Июля 2018
Весь мир

Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок» по запросу США

Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок» по запросу США

Власти Израиля эвакуировали из Сирии активистов «Белых касок» вместе с их семьями. Гуманитарная акция прошла по просьбе США, Канады и ряда европейских стран.

Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон в твиттере.

 

Юг Сирии, который граничит с Израилем, переходит под контроль правительственных войск. Они разными путями вытесняют оттуда отряды оппозиции. Местные СМИ сообщили, что во время ночной операции более 800 человек эвакуировали через Израиль в Иорданию.

Ранее об эвакуации  «сирийской гражданской организации» рассказали израильские военные, однако они не уточнили, что речь идет о членах «Белых касок».

Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок» по запросу США

Организация «Белые каски» стала популярной за счет роликов в сети, на которых люди в характерной униформе спасают детей из-под завалов. Многие страны Запада поддержали их деятельность. Однако, спустя какое-то время, в интернете стали распространяться видео, на которых видно, что активисты создают постановочные ролики, наносят грим детям, учат их, что говорить. Сирийские журналисты опубликовали материалы, на которых «спасатели» были засняты с оружием и в военной форме.

Москва считает деятельность «Белых касок» частью большой информационной кампании по очернению Дамаска. Сирийский лидер Башар Асад вовсе заявил, что члены организации являются сторонниками «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ).

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #сирия #политика #израиль #белые каски
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