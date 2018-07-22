Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок» по запросу США

Власти Израиля эвакуировали из Сирии активистов «Белых касок» вместе с их семьями. Гуманитарная акция прошла по просьбе США, Канады и ряда европейских стран.

Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон в твиттере.

Upon request of the US, Canada and European states Israel has completed a humanitarian effort to rescue members of a Syrian civil organization (“ White Helmets”) and families. They were evacuated from the war zone in Southern Syria to a neighboring country https://t.co/bUjggzBe33 — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) July 22, 2018

Юг Сирии, который граничит с Израилем, переходит под контроль правительственных войск. Они разными путями вытесняют оттуда отряды оппозиции. Местные СМИ сообщили, что во время ночной операции более 800 человек эвакуировали через Израиль в Иорданию.

Ранее об эвакуации «сирийской гражданской организации» рассказали израильские военные, однако они не уточнили, что речь идет о членах «Белых касок».

Организация «Белые каски» стала популярной за счет роликов в сети, на которых люди в характерной униформе спасают детей из-под завалов. Многие страны Запада поддержали их деятельность. Однако, спустя какое-то время, в интернете стали распространяться видео, на которых видно, что активисты создают постановочные ролики, наносят грим детям, учат их, что говорить. Сирийские журналисты опубликовали материалы, на которых «спасатели» были засняты с оружием и в военной форме.

Москва считает деятельность «Белых касок» частью большой информационной кампании по очернению Дамаска. Сирийский лидер Башар Асад вовсе заявил, что члены организации являются сторонниками «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ).